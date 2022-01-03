У сарафані в хижий принт Ірина Шейк показала нові кадри з відпустки

Модель Ірина Шейк насолоджується відпочинком та ділиться новими кадрами в Instagram.

Зірка полетіла у теплі краї, але куди саме не розповідає. Натомість підписники вже бачили на її сторінці фото, де Шейк позує в салатовому бікіні, а також хизується неймовірно гарним заходом сонця.

(гортайте фото праворуч)

Також манекенниця запостила фото, де зазнімкована у тигровій сукні та босоніж. На другому знімку в галереї видно, що у Ірини на обличчі насичений макіяж з яскравою помадою на губах, а волосся розпущене і недбало розсипається по плечах.

(гортайте фото праворуч)

З ким полетіла на відпочинок Шейк невідомо, такими подробицями вона з публікою не ділиться.

Читайте також: