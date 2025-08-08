У сарафані з апельсинами і мереживом: зірка OnlyFans похизувалася пишним бюстом на Амальфі

Джессіка Алвес

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram фото свого яскравого образу з відпочинку у місті Амальфі, що неподалік Неаполя.

Білявка постала у білому корсетному сарафані з принтом апельсинів. Вбрання мало галтер-бретельку і мереживо у зоні декольте, у якому вона похизувалася своїми пишними грудьми.

Алвес зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж із бежевою помадою і пишними накладними віями, вуха прикрасила срібними сережками-квітами, а на руках були золоті браслети.

Нвгадаємо, Джессіка Алвес у чорній мінісукні на тонких бретельках сходила повечеряти до ресторану.