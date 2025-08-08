- Дата публікації
У сарафані з апельсинами і мереживом: зірка OnlyFans похизувалася пишним бюстом на Амальфі
Джессіка Алвес насолоджується відпочинком на південно-західному узбережжі Італії.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans — Джессіка Алвес — опублікувала в Instagram фото свого яскравого образу з відпочинку у місті Амальфі, що неподалік Неаполя.
Білявка постала у білому корсетному сарафані з принтом апельсинів. Вбрання мало галтер-бретельку і мереживо у зоні декольте, у якому вона похизувалася своїми пишними грудьми.
Алвес зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж із бежевою помадою і пишними накладними віями, вуха прикрасила срібними сережками-квітами, а на руках були золоті браслети.
