У сексуальних образах і розкішних головних уборах: Оля Полякова виступила з грандіозним шоу у Палаці спорту

У сексуальних образах і розкішних головних уборах: Оля Полякова виступила з грандіозним шоу у Палаці спорту

Українська співачка і суперблондинка зібрала аншлаг на концерті з програмою "Королева ночі".

Вчора, 26 жовтня, у Палаці спорту Оля Полякова виступила з фінальним концертом з програмою "Королева ночі", яку вже третій рік поспіль фанати просто обожнюють. З цією програмою зірка об'їздила всю Україну і отримала звання співачки, яка найбільше гастролює.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Грандіозне шоу приголомшило своєю масштабністю та світловими спецефектами. Над сценою була розміщена величезна конструкція зі світлом у вигляді корони, яка уже давно стала "візитівкою" Олі.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Поява Полякової на сцені викликала неймовірний фурор. Шанувальники на неї чекали з великим нетерпінням.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Співачка виконала всіма улюблені хіти: "Королева ночи", "Любовница", "Лед тронулся", "Ночная Жрица", "Люли", "Первое лето", "Шлепки", "Цветочек аленький", "Мадонна" та інші. Вона також заспівала і нову композицію "Взрослая девочка".

Цього вечора Оля демонструвала на сцені різні ефектні образи, які щоразу зводять з розуму її шанувальників.

Зірка підкреслила струнку фігуру та красиві ноги розкішними боді з сексуальними декольте.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля мала ефектний вигляд у світлому комбінезоні з металевими деталями і блакитними аксесуарами.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Не менш розкішний вигляд вона мала у золотому боді, дуже високих ботфортах і такому самому плащі-накидці.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

В образі в іспанському національному стилі Полякова не лише заспівала, а й станцювала фламенко.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Під час ліричної пісні Love Is вона з'явилася перед публікою в образі Мавки. На ній була романтична сукня.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свої аутфіти зірка доповнювала розкішними коронами, в яких вона була схожа на справжню королеву ночі.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

На сцені не лише енергійна Оля дивувала своїми запальними танцями, а й її денс-команда. Дівчата у пікантних луках звабливо танцювали, демонструючи сексуальні форми.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Аліна Онопа, ТСН.ua

Сюрпризом для шанувальників була колаборація артистки зі своїм колегою та другом DZIDZIO. Оля з ним презентували свою дуетну українськомовну пісню "Щасливі люди", яку написав артист.

Оля Полякова і DZIDZIO / Аліна Онопа, ТСН.ua

Під час їхнього виконання на величезному екрані показали тизер фільму "Зірки за обміном", в якому Полякова та DZIDZIO зіграли головні ролі. Крім того, Оля виступила продюсеркою стрічки.

Оля Полякова і DZIDZIO / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова і DZIDZIO / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова і DZIDZIO / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова і DZIDZIO / Аліна Онопа, ТСН.ua

Коли Полякова попрощалася з шанувальниками і пішла зі сцени, натовп почав голосно аплодувати і викликати зірку заспівати на біс.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля на радість фанатам повернулася і виконала ще дві пісні – "Эй, секундочку" і гімн програми "Королева ночи".

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Перед останньою піснею Полякова викликала до себе на сцену свою команду. Вона подякувала кожному, хто був причетний до створення цього шоу.

Оля Полякова з командою / Аліна Онопа, ТСН.ua

До речі, перед шоу шанувальники мали змогу переглянути документальний фільм, присвячений епосі "Королева ночі". Премєра картини відбудеться 17 січня 2022 року.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

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