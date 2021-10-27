У сексуальних образах і розкішних головних уборах: Оля Полякова виступила з грандіозним шоу у Палаці спорту

Українська співачка і суперблондинка зібрала аншлаг на концерті з програмою "Королева ночі".
Вчора, 26 жовтня, у Палаці спорту Оля Полякова виступила з фінальним концертом з програмою "Королева ночі", яку вже третій рік поспіль фанати просто обожнюють. З цією програмою зірка об'їздила всю Україну і отримала звання співачки, яка найбільше гастролює.
Грандіозне шоу приголомшило своєю масштабністю та світловими спецефектами. Над сценою була розміщена величезна конструкція зі світлом у вигляді корони, яка уже давно стала "візитівкою" Олі.
Поява Полякової на сцені викликала неймовірний фурор. Шанувальники на неї чекали з великим нетерпінням.
Співачка виконала всіма улюблені хіти: "Королева ночи", "Любовница", "Лед тронулся", "Ночная Жрица", "Люли", "Первое лето", "Шлепки", "Цветочек аленький", "Мадонна" та інші. Вона також заспівала і нову композицію "Взрослая девочка".
Цього вечора Оля демонструвала на сцені різні ефектні образи, які щоразу зводять з розуму її шанувальників.
Зірка підкреслила струнку фігуру та красиві ноги розкішними боді з сексуальними декольте.
Оля мала ефектний вигляд у світлому комбінезоні з металевими деталями і блакитними аксесуарами.
Не менш розкішний вигляд вона мала у золотому боді, дуже високих ботфортах і такому самому плащі-накидці.
В образі в іспанському національному стилі Полякова не лише заспівала, а й станцювала фламенко.
Під час ліричної пісні Love Is вона з'явилася перед публікою в образі Мавки. На ній була романтична сукня.
Свої аутфіти зірка доповнювала розкішними коронами, в яких вона була схожа на справжню королеву ночі.
На сцені не лише енергійна Оля дивувала своїми запальними танцями, а й її денс-команда. Дівчата у пікантних луках звабливо танцювали, демонструючи сексуальні форми.
Сюрпризом для шанувальників була колаборація артистки зі своїм колегою та другом DZIDZIO. Оля з ним презентували свою дуетну українськомовну пісню "Щасливі люди", яку написав артист.
Під час їхнього виконання на величезному екрані показали тизер фільму "Зірки за обміном", в якому Полякова та DZIDZIO зіграли головні ролі. Крім того, Оля виступила продюсеркою стрічки.
Коли Полякова попрощалася з шанувальниками і пішла зі сцени, натовп почав голосно аплодувати і викликати зірку заспівати на біс.
Оля на радість фанатам повернулася і виконала ще дві пісні – "Эй, секундочку" і гімн програми "Королева ночи".
Перед останньою піснею Полякова викликала до себе на сцену свою команду. Вона подякувала кожному, хто був причетний до створення цього шоу.
До речі, перед шоу шанувальники мали змогу переглянути документальний фільм, присвячений епосі "Королева ночі". Премєра картини відбудеться 17 січня 2022 року.
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