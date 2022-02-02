У сексуальних образах та з різних ракурсів: Єва Лонгорія похизувалася стрункою фігурою

У сексуальних образах та з різних ракурсів: Єва Лонгорія похизувалася стрункою фігурою

46-річна акторка показала відео, в якому вона у різних луках позує у зніманні для американського журналу.

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram цікаве відео, в якому були зібрані різні ефектні луки зі знімань для глянцю Women's Health.

Акторка продемонструвала струнку фігуру з різних ракурсів.

Ми побачили Єву у коричневому кроптопі і мандаринових плавках, у смугастому кроптопі з пікантним декольте і спортивних штанях, у блискучому суцільному купальнику в смужку, у коричневій сорочці зі шнурівкою і смугастих плавках, у білому обтислому костюмі.

У всіх аутфітах Лонгорія має чудовий вигляд, і всі вони добре підкреслюють її підтягнуту фігуру.

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