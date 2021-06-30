У сексуальній білизні і квітах: фіналістка "Холостяка" Юля "Зайка" показала пікантні світлини

Дівчина у фотозніманні похизувалася і сексуальною білизною, і стрункою фігурою.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" — Юлія Бельченко "Зайка" — опублікувала в Instagram нові пікантні знімки з красивої фотосесії біля басейну.

У ній дівчина з'явилася у білій прозорій білизні від українського бренду Budekina, яка ідеально сиділа на її стрункій фігурі. Ніжний образ "Зайки" доповнили білі квіти.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Волосся Юлі було зібране у зачіску і прикрашене квітами. У макіяжі акцент був зроблений на червоній помаді, яка мала гармонійний вигляд у її луці.

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко "Зайка" / Instagram Юлії Бельченко

"Коли вам подобається квітка, ви її зриваєте. Але якщо ви любите квітку, ви її поливаєте і доглядаєте за нею щодня. Той, хто розуміє це, розуміє життя", — написала Бельченко під фото.

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