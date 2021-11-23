У сексуальній білизні і з мереживною вуаллю на очах: Діта фон Тіз з котом позувала в ліжку

Діва бурлеску сама рекламує сексуальні новинки свого бренду.
Діта фон Тіз поділилася в Instagram черговим пікантним знімком. На ньому красуня спокусливо позує в ліжку, а поряд з нею лежить кіт.
Одягнена діва бурлеску у чорну мереживну білизну з колекції власного бренда Dita Von Teese Lingerie, зверху якої одягла чорний прозорий халат.
Свій сексуальний образ Діта доповнила фірмовою ретрозачіскою, насиченим макіяжем з червоною помадою та елегантною мереживною вуаллю на очах. Вуха вона прикрасила розкішними сережками з камінням.
Нагадаємо, на одному із заходів із Дітою трапився невеликий конфуз. Красуня блиснула сосками. Королева бурлеску була одягнена у довгу шифонову сукню на одне плече від бренду Jean Paul Gaultier шоколадного кольору з оригінально оформленим декольте, що складалося з широких смужок, які прикривали груди. Смужки вбрання постійно сповзали та оголювали соски зірки.
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