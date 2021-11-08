У сексуальній білизні: зваблива фіналістка "Холостяка-10" показала фігуру і прочитала свою інтимну поезію

Дана Оханська поділилася пікантним відео, де читає вірш зі своєї збірки "#КОХАЙТЕ_ся".
Фіналістка 10-го сезону шоу "Холостяк" – Дана Оханська – опублікувала в Instagram пікантне відео, зняте у готелі. На ньому красуня постала у сексуальній чорній білизні з мереживом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі.
Потім Дана продемонструвала лук у світлій білизняній сорочці. Її лук доповнила акуратна зачіска та ніжний макіяж.
Оханська звабливо та чуттєво позувала на камеру, а поза кадром звучав її голос – вона читала свою інтимну поезію:
"Я хочу твоєї присутності:
За руку, за плечі - скрізь.
З тобою усе по-іншому,
З тобою - не так, як колись.
Я хочу твоєї присутності:
В мені, біля мене - скрізь.
Усі відчуття загострені,
Усе вже не так, як колись.
Я хочу твоєї присутності:
У ранках, у ночах - скрізь.
Бо порізно ми - не цілісні.
Цього ми не знали колись..."
Нагадаємо, минулого разу Дана позувала перед камерою у мінісукні кольору топленого молока на тонких бретельках і з драпуванням по боках.
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