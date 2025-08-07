- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
В ефектній червоній сукні: Елізабет Герлі відвідала світський захід у Лондоні
60-річна британська актриса Елізабет Герлі продемонструвала яскравий лук на публічному заході.
Знаменитість з’явилася на фотоколі фільму «Спадщина» телеканалу Channel 4 у клубі The End у Лондоні. Елізабет була одягнена в червону сукню з драпуванням і глибоким вирізом на декольте, а також з довгими рукавами.
Герлі доповнила свій ефектний лук золотими босоніжками на дуже високих підборах, золотими сережками-пелюстками, виразним макіяжем очей і зробила об’ємне укладання локонами, а також підкреслила губи нюдовим блиском. Зірка мала дуже яскравий та чарівний вигляд.
Нагадаємо, нещодавно Герлі показала в Instagram, який вигляд має її 85-річна мати Анджела Мері Герлі. Обидві жінки позували перед камерою у леопардових купальниках.