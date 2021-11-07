У сексуальній чорній сукні на одне плече: Єва Лонгорія на галавечорі в Каліфорнії

У сексуальній чорній сукні на одне плече: Єва Лонгорія на галавечорі в Каліфорнії

Знаменита акторка продемонструвала гарний образ.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія з'явилася вчора на червоній доріжці заходу LACMA Art+Film Gala у Лос-Анджелесі. акторка одягла чорну довгу сукню від Vivienne Westwood, яка була повністю всипана стразами.

Вбрання мало довгий шлейф і оригінальні бретельки, одна з яких була широкою, а інша тонкою і практично непомітною. Таке асиметричне декольте додавало образу сексуальності та жіночності.

Єва Лонгорія / Getty Images

Волосся Лонгорії було укладено в об'ємні локони, а на обличчі візажисти зробили їй яскравий і виразний макіяж.

Єва Лонгорія / Getty Images

Захід, який відвідала акторка, був присвячений впливовим американським художникам Емі Шеральд та Кехінді Вайлі, а також режисерові Стівену Спілбергу та проходив за підтримки Модного дому Gucci. Також його гостями стали Сальма Гаєк, Ель Феннінг, Гейлі Бібер та інші зірки.

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