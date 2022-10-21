У сексуальному комбінезоні і ботфортах: зваблива Глое Кардашян влаштувала фотосесію біля драбини

38-річна зірка реаліті приміряла вбрання від бренду своєї старшої сестри.
Глое Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків у сексуальному луку. Зірка реаліті влаштувала фотосесію у досить дивному місці – десь за кулісами біля драбини.
На Глое був обтислий комбінезон сіро-асфальтного кольору з американською проймою від бренду її сестри Кім – Skims. Вбрання чудово підкреслило спокусливі форми Кардашян.
Комбінезон вона скомбінувала із білими ботфортами на шпильках. Шию красуня прикрасила широким ланцюжком.
Глое уклала волосся у локони, зробила макіяж у шоколадно-бронзових відтінках і завершила образ довгим манікюром кольору металік.
До речі, у такому самому комбінезоні продемонструвала свою сексуальну фігуру Кім Кардашян. Аутфіт вона доповнила замшевими чоботами і мініатюрною срібною сумочкою.
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