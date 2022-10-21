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У сексуальному комбінезоні і ботфортах: зваблива Глое Кардашян влаштувала фотосесію біля драбини

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У сексуальному комбінезоні і ботфортах: зваблива Глое Кардашян влаштувала фотосесію біля драбини

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

38-річна зірка реаліті приміряла вбрання від бренду своєї старшої сестри.

Глое Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків у сексуальному луку. Зірка реаліті влаштувала фотосесію у досить дивному місці – десь за кулісами біля драбини.

На Глое був обтислий комбінезон сіро-асфальтного кольору з американською проймою від бренду її сестри Кім – Skims. Вбрання чудово підкреслило спокусливі форми Кардашян.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Комбінезон вона скомбінувала із білими ботфортами на шпильках. Шию красуня прикрасила широким ланцюжком.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое уклала волосся у локони, зробила макіяж у шоколадно-бронзових відтінках і завершила образ довгим манікюром кольору металік.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

До речі, у такому самому комбінезоні продемонструвала свою сексуальну фігуру Кім Кардашян. Аутфіт вона доповнила замшевими чоботами і мініатюрною срібною сумочкою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
783
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