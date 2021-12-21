У сексуальному корсеті та ковбойських чоботях: Демі Роуз спокусливо позувала на камеру

У сексуальному корсеті та ковбойських чоботях: Демі Роуз спокусливо позувала на камеру

Модель любить ділитися з фоловерами пікантними та красивими знімками.

Демі Роуз опублікувала в Instagram цікаве фото, зроблене у національному парку в США – Джошуа-Трі, розташованому у південно-східній частині Каліфорнії. Цей парк є одним із найнеймовірніших природних скарбів пустелі.

На світлині красуня спокусливо позувала, лежачи на шезлонгу. Одягнена Демі в корсет на шнурівці кольору слонової кістки, стринги та рожеві ковбойські чоботи з жовто-коричневими аплікаціями. У цьому аутфіті декольте дівчини мало дуже привабливий вигляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Роуз у руках тримає різнокольоровий фотоапарат миттєвого друку та фотографує красу навколо себе.

Раніше модель похизувалася пишним бюстом у коричневому купальнику від Dior.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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