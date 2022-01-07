У сексуальному костюмі Снігуроньки: учасниця "Холостяка" зробила фото біля ялинки

Джессіка Чегі приміряла звабливий новорічний костюм.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Джессіка Чегі опублікувала в Instagram святкове фото. На ньому дівчина позує, сидячи біля ялинки, у сексуальному образі Снігуроньки – червоному костюмі-боді з білою облямівкою.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

"Нехай Різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки. Смачної куті та щасливого Різдва", - побажала дівчина підписникам.

Нагадаємо, нещодавно Джес показала фото зі своїм новим бойфрендом.

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