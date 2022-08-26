У сексуальному купальнику кольору металік: Кім Кардашян похизувалася звабливими формами

Кім Кардашян влаштувала собі пікантну фотосесію у сексуальному луку. Що з цього вийшло, вона показала в Instagram.

Зірка реаліті постала у суцільному купальнику кольору металік з великим вирізом на животі, який звабливо оголював їй нижню частину грудей. Він чудово сидів на сексуальних формах Кім.

Аутфіт Кардашян доповнила світлими босоніжками із зав'язками вище колін та екстравагантними окулярами із ефектом віддзеркалення.

Ефектний образ знаменитість завершила розпущеним білявим волоссям і довгим бежевим манікюром.

Позувала вона біля розкішної автівки.

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