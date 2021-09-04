У сексуальному купальнику на відпочинку: Демі Роуз похизувалася великими сідницями

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати фоловерів своїми пишними формами.
Демі Роуз — справжня провокаторка. Вона обожнює зніматися у відвертих образах і ділитися гарячими знімками з шанувальниками у соцмережах.
Цього разу красуня опублікувала в Instagram пікантні фото з відпочинку. Вона релаксувала на набережній на пляжному дивані. На тлі стояла стильна сумка Christian Dior.
Модель позувала у чорно-нюдовому сексуальному суцільному купальнику. Свій лук вона доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.
Спочатку Роуз похизувалася своїм пишним декольте, від якого важко відірвати погляд.
А потім красуня продемонструвала ще одну частину тіла, якою дуже пишається, — свою пишну п'яту точку.
Ще кілька спокусливих поз Демі зобразила для фото.
Минулого разу модель поділилася відвертим знімком топлес.
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