У сексуальному купальнику на відпочинку: Демі Роуз похизувалася великими сідницями

У сексуальному купальнику на відпочинку: Демі Роуз похизувалася великими сідницями

Британська "Кім Кардашян" продовжує спокушати фоловерів своїми пишними формами.

Демі Роуз — справжня провокаторка. Вона обожнює зніматися у відвертих образах і ділитися гарячими знімками з шанувальниками у соцмережах.

Цього разу красуня опублікувала в Instagram пікантні фото з відпочинку. Вона релаксувала на набережній на пляжному дивані. На тлі стояла стильна сумка Christian Dior.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Модель позувала у чорно-нюдовому сексуальному суцільному купальнику. Свій лук вона доповнила зачіскою з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Спочатку Роуз похизувалася своїм пишним декольте, від якого важко відірвати погляд.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

А потім красуня продемонструвала ще одну частину тіла, якою дуже пишається, — свою пишну п'яту точку.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Ще кілька спокусливих поз Демі зобразила для фото.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Минулого разу модель поділилася відвертим знімком топлес.

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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