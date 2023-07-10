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У сексуальному купальнику, з білявим волоссям і гантелями: Кім Кардашян заінтригувала новим аутфітом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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855
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У сексуальному купальнику, з білявим волоссям і гантелями: Кім Кардашян заінтригувала новим аутфітом

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

42-річна зірка-реаліті та бізнесвумен приголомшила ефектним луком.

Кім Кардашян заінтригувала фоловерів в Instagram, опублікувавши знімки з її колаборації з відомим брендом товарів для здоров'я Alani Nu. Колаборація має назву Alani by Kim K. Вони презентували ексклюзивний енергетичний напій Kimade із освіжальним відтінком класичного смаку Strawberry Lemonade. Енергетик випустили обмеженим тиражем.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У промокампанії Кім постала у білому суцільному купальнику з сексуальним декольте та з білявим волоссям, укладеним у локони.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Свій лук вона доповнила білими мюлями на шпильках та розкішними сережками, кольє і браслетом на нозі.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян позувала у спортзалі із рожевими стінами. У руках у неї були гантелі, а поряд стояв енергетичний напій у залізній банці.

Кім має просто неймовірний вигляд і дуже спокусливі форми.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"KIMADE. Незабаром із @AlaniNutrition", - підписала світлини зірка реаліті. 

Нагадаємо, Кім Кардашян відвідала показ Модного дому Dolce & Gabbana Alta Moda, який минув в Італії. Там вона сяяла в розкішній сукні на затин кольору стиглої сливи з довгим асиметричним шлейфом і відкрити плечами. 

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Дата публікації
Перегляди
855
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