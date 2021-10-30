У сексуальному купальнику з відвертим декольте: струнка Ізабель Гулар спокусливо вийшла з басейну

37-річна бразильська манекенниця зводить з розуму шанувальників своєю фігурою та бюстом.
Ізабель Гулар, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, опублікувала в Instagram гаряче відео. На ньому красуня спокусливо виходить з басейну у сексуальному образі — на ній чорний суцільний купальник на блискавці і з поясом на осиній талії. Блискавка розстебнута так, що видно пишні і привабливі груди Ізабель.
Модель похизувалася не лише бездоганною фігурою та відвертим декольте, а й стрункими гарними ногами.
Волосся її укладене в об'ємну зачіску, а на обличчі – ніжний макіяж.
Після того, як Гулар вийшла з басейну, вона спокусливо вигнулась на білому кріслі, потім дістала з сумки бінокль і подивилася в нього. Під час цього манекенниця також блиснула своїми пружними сідницями.
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