У сексуальному образі від Dolce & Gabbana: Бейонсе позувала перед фотографами у вбранні з декольте

Американська попдіва Бейонсе стала сенсацією, оскільки вчора, 21 січня, вперше за кілька років дала концерт. Співачка виконала свої хіти, як хедлайнерка під час грандіозного та пафосного відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Під час шоу вона продемонструвала три гламурні образи, одним з яких була сукня від українського бренду Frolov.

Також Бейонсе вийшла на синю килимову доріжку разом із рештою гостей, які були запрошені на відкриття готелю. Для заходу співачка обрала приголомшливу золоту сукню від бренду Dolce & Gabbana.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Вбрання було зроблено для діви на замовлення і складалося з сукні з ефектним декольте та розрізами, яку доповнювали колготки зі стразами та масивна золота накидка з об'ємними рукавами та шлейфом.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Завершували цей гламурний та сексуальний образ квадратний клатч та ювелірні прикраси від Messika.

Бейонсе / Фото: Getty Images

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