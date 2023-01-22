У сексуальному образі від Dolce & Gabbana: Бейонсе позувала перед фотографами у вбранні з декольте

Образ вийшов ефектним, сміливим і дуже личив співачці.
Американська попдіва Бейонсе стала сенсацією, оскільки вчора, 21 січня, вперше за кілька років дала концерт. Співачка виконала свої хіти, як хедлайнерка під час грандіозного та пафосного відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї.
Під час шоу вона продемонструвала три гламурні образи, одним з яких була сукня від українського бренду Frolov.
Також Бейонсе вийшла на синю килимову доріжку разом із рештою гостей, які були запрошені на відкриття готелю. Для заходу співачка обрала приголомшливу золоту сукню від бренду Dolce & Gabbana.
Вбрання було зроблено для діви на замовлення і складалося з сукні з ефектним декольте та розрізами, яку доповнювали колготки зі стразами та масивна золота накидка з об'ємними рукавами та шлейфом.
Завершували цей гламурний та сексуальний образ квадратний клатч та ювелірні прикраси від Messika.
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