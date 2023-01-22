Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сексуальному образі від Dolce & Gabbana: Бейонсе позувала перед фотографами у вбранні з декольте

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1871
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сексуальному образі від Dolce & Gabbana: Бейонсе позувала перед фотографами у вбранні з декольте

Бейонсе / Фото: Getty Images

Образ вийшов ефектним, сміливим і дуже личив співачці.

Американська попдіва Бейонсе стала сенсацією, оскільки вчора, 21 січня, вперше за кілька років дала концерт. Співачка виконала свої хіти, як хедлайнерка під час грандіозного та пафосного відкриття нового готелю Atlantis The Royal у Дубаї.

Під час шоу вона продемонструвала три гламурні образи, одним з яких була сукня від українського бренду Frolov.

Також Бейонсе вийшла на синю килимову доріжку разом із рештою гостей, які були запрошені на відкриття готелю. Для заходу співачка обрала приголомшливу золоту сукню від бренду Dolce & Gabbana.

Бейонсе / © Getty Images
Бейонсе / Фото: Getty Images

Вбрання було зроблено для діви на замовлення і складалося з сукні з ефектним декольте та розрізами, яку доповнювали колготки зі стразами та масивна золота накидка з об'ємними рукавами та шлейфом.

Бейонсе / © Getty Images
Бейонсе / Фото: Getty Images

Завершували цей гламурний та сексуальний образ квадратний клатч та ювелірні прикраси від Messika.

Бейонсе / © Getty Images
Бейонсе / Фото: Getty Images

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1871
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація