У сексуальному шифоновому топі: акторка Лілі Джеймс на вечірці Dolce & Gabbana

\Лілі Джеймс, відома багатьом як виконавиця головної ролі у фільмі "Попелюшка", відвідала захід Модного дому Dolce & Gabbana, організований на честь 40-річчя бренду та запуску виставки робіт модельєрів Доменіко Дольче та Стефано Габбана, які його заснували. Виставка отримала назву "Від серця до рук: Dolce & Gabbana" і являє собою збірку творів високої моди бренду.

Лілі одягла на захід класичні чорні штани палаццо з відворотами знизу холошень, які вона носила у поєднанні із сексуальним прозорим топом із американською проймою та галтером. З-під топа було видно її бюстгальтер на тонких бретельках.

Доповнили лук акторки лакові туфлі на підборах, червону помаду та червоний манікюр. Волосся вона зібрала і завершила образ сережками-хрестами.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали багато інших знаменитостей, серед яких були акторка Демі Мур та колишня зірка бренду Victoria's Secret модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Розі Хантінгтон-Уайтлі / Фото: Getty Images

Демі Мур / Фото: Getty Images

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