У сексуальному вбранні з вирізами: Кейт Бекінсейл відвідала вечірку BAFTA, попри скандал

Кейт Бекінсейл відвідала британську вечірку організовану спільно виданням Vogue і брендом Tiffany & Co. під назвою Fashion And Film Party, яка проводилася 18 лютого у Лондоні. Захід був афтепаті церемонії BAFTA, яка відбулася трохи раніше в Альберт-голі.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

На вечірку Кейт одягла сексуальну чорну сукню з напівпрозорим корсетом та вирізами на стегнах. Також у сукні було ефектне декольте, драпування на довгій спідниці та оригінальна бретелька зі складками.

Ззаду у сукні була шнурівка і довгий шлейф. Також Кейт стилісти зробили високу зачіску-хвіст з кучерями та великим бантом. У руці вона тримала клатч.

Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

Ця поява на заході стала несподіванкою, оскільки раніше акторка образилася на організаторів BAFTA за те, що вони відмовилися гарантувати її вітчиму Рою Баттерсбі, який помер 10 січня у віці 87 років, місце в пам'ятному листі In Memory Of на премії BAFTA.

Згідно з сайтом організації In Memory Of створили 2006 року "щоб висловити вдячність відданим і пристрасним людям, які пішли з життя, працювали в кіно, іграх і телеіндустрії".

Розлютившись Кейт написала в Instagram пост, висловивши своє невдоволення і прикріпивши в ньому фото на якому зазнімкована з вітчимом і мамою.

"От фотографія одразу після того, як я вручила своєму вітчиму спеціальну премію Алана Паркера за його неймовірну роботу як режисер на телебаченні", — пише Кейт. "Сьогодні BAFTA повідомила мені, що вони "не можуть гарантувати", що він буде включений до пам'ятного листа In Memory Of на честь членів галузі, яких ми втратили. Таким чином, людина, яка померла менш ніж через тиждень, якимось чином має пройти прослуховування перед комітетом після багаторічної кар'єри (за яку він був удостоєний від зазначеної організації найвищої нагороди, яку вони мають), щоб вирішити, чи варто згадувати про його смерть".

Також у пості акторка поділилася, що її мати Джуді Лу лікується від раку четвертої стадії протягом останніх шести років.

Пізніше акторка написала ще один пост, в якому зазначила, що Роя таки включили до пам'ятного листа, але перед нею керівництво BAFTA не вибачилося за таку "холодну" відповідь.

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