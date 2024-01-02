У сережках-келихах і в светрі навиворіт: Блейк Лайвлі показала трохи дивний новорічний образ

Багатодітна мати явно мала надто багато справ і турбот того вечора, оскільки навіть одягла неправильно светр.

Акторка Блейк Лайвлі, відома за роллю в серіалі "Пліткарка", показала в Instagram свій святковий образ для новорічної ночі. У соцмережу вона опублікувала просто селфі, на якому була зазнімкована в рожевому светрі, з розпущеним волоссям і з яскравим макіяжем.

Також у вухах у неї були оригінальні гламурні сережки у вигляді келихів з мартіні. Знімок вона супроводжувала невеликим описом.

"Светр навиворіт, який, як я думала, був правильною стороною; розмазана помада; приголомшливі сережки "Мартіні"; блискучі тіні від Pat McGrath; почищені зуби; 23:58; бувай 2023, дякую тобі за все", — написала акторка на фото.

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Нагадаємо, що також свій святковий образ показала модель Джулія Фокс. Епатажна зірка зустріла новий рік на вечірці у сріблястому костюмі.

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