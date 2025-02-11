У сережках-люстрах та сукні з голою спиною: Кейт Гадсон викликала фурор вбранням на церемонії

Кейт Гадсон приголомшила своєю елегантністю на світському заході у Каліфорнії. Акторка, яка віднедавна ще стала і співачкою, відвідала 30-ту церемонію вручення премії Critics Choice Awards.

Вона обрала для цього заходу елегантну сукню чорного кольору. Вона була однотонною, з підкресленими стегнами і спідницею зі шлейфом. Автором сукні є американський бренд Thom Browne.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Головною окрасою сукні був виріз на спині, оздоблений невеликим бантиком.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

Волосся Кейт було укладено в елегантний низький пучок, на обличчі візажисти зробили їй ніжний макіяж, а ось яскравим акцентом луку стали масивні сережки-люстри з камінням від Sabyasachi, а також масивна золота каблучка з каменем, теж від цього бренду.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

У Кейт чудовий смак і нещодавно вона також продемонструвала, що вміє вибирати ідеальні вбрання для червоних доріжок, коли з'явилася у пишній синій сукні з квітами від бренду Carolina Herrera на церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі. Образ вона тоді доповнила прикрасами від Bvlgari.

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