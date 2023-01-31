У сережках-сердечках і в чорній сукні з розрізом: переможниця "Холостяка-11" показала язик у ресторані

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан опублікувала в Instagram світлини, зроблені під час походу на вечерю до ресторану.

На знімках дівчина постала у чорній сукні з вирізами по боках на талії і з високим розрізом, який дозволив їй показати стрункі ноги. Лук вона доповнила чорними капроновими колготами і блискучою сумочкою.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Образ Богдан чудово гармоніював з її фірмовими кучерями, ніжним макіяжем і масивними сережками у вигляді сердечок.

Друге фото вийшло кумедним. На ньому Анна поклала сумку на стіл, взяла в руки ніж і виделку та показала на камеру язик.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Я не я, коли голодна. У вас так само?" – підписала з гумором знімки Анна.

Нагадаємо, раніше Анна Богдан у леопардовій сукні з високим розрізом позувала на Домінікані.

Читайте також: