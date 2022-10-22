У сережках у вигляді карабінів та з новою зачіскою: Machine Gun Kelly одягнув прикраси від українського бренду

Знаменитості все частіше стали носити речі та прикраси від українських брендів.

Американський співак, рок-музикант і наречений акторки Меган Фокс, 32-річний Колсон Бейкер, відоміший як Machine Gun Kelly, відвідав минулого тижня 23-й щорічний кінофестиваль у Ньюпорт-Біч, який выдбувався на курорті Бальбоа-Бей.

Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Епатажна знаменитість одягнув на червону доріжку світло-рожевий костюм-трійку в дрібний квітковий принт від бренду Dzojchen. Доповнили його образ черевики, новий колір волосся, а також яскравий червоний манікюр. Нагадаємо, що Колсон є власником брендоу лаку для нігтів, тому постійно на публіці з яскравими дизайнами.

Однак найбільше в цьому образі музиканта привернули нашу увагу його прикраси, адже Machine Gun Kelly одягнув сережки від українського бренду POCHE. Вироби були створені для колекції Carabine із напівдорогоцінного металу з рожевою емаллю. Колекція була представлена POCHE 2021 року.

Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images

Вартість прикрас згідно сайту бренду 290 євро.

Сережки Machine Gun Kelly

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