У шафі не залежується: Періс Гілтон повторно одягла свою гламурну весільну сукню

12 січня Джеффу Безосу виповнилося 60 років і з цього приводу він організував грандіозну вечірку, куди покликав багатьох знаменитих зіркових гостей, серед яких були мільйонери, бізнесмени та голлівудські актори.

Однією з запрошених була Періс Гілтон — телезірка, світська левиця та бізнеследі.

Вечірка відбувалася в маєтку мільярдера у Беверлі-Гіллз. Багато гостей свята вирішили обіграли тему космосу у своїх вбраннях, віддавши тим самим шану захопленню Безоса: мільярдер заснував аерокосмічну компанію Blue Origin і навіть літав у космос на ракеті.

Періс Гілтон / Фото: Періс Гілтон/Instagram

Білявка теж вирішила відповідати і одягла тематичну сукню від бренду Oscar de la Renta. Однак це була не звичайна сукня, а одна з її весільних.

Періс Гілтон / Фото: Періс Гілтон/Instagram

Нагадаємо, що всього у Періс було на весіллі аж 45 суконь, але носила вона лише шість. Це гламурне сріблясте вбрання у зірки було саме одним з тих, які вона одягала.

Періс Гілтон / Фото: Періс Гілтон/Instagram

Вечірку також відвідала сестра Періс — Нікі, але в неї з зірками була тільки тіара.

Періс та Нікі Гілтон / Фото: Періс Гілтон/Instagram

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