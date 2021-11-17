У картатому міні з паєтками: Ванесса Гадженс продемонструвала стрункі ноги на телешоу

У картатому міні з паєтками: Ванесса Гадженс продемонструвала стрункі ноги на телешоу

32-річна американська акторка у Carolina Herrera сяяла на шоу Джиммі Феллона.

Ванесса Гадженс взяла участь у зніманнях вечірнього шоу із Джиммі Феллоном. У студії вона з'явилася у короткій картатій сукні, розшитій паєтками, з колекції Carolina Herrera пре-а-порте сезону весна-літо 2022 з американською проймою. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Ванесса Гадженс / Getty Images

Сукня Carolina Herrera Spring/Summer 2022 / Getty Images

Сукню зірка поєднала з білими гостроносими чоботями. Ванессі зробили хвилясте укладання та макіяж з акцентом на червоній помаді. Її руку прикрашав золотий браслет.

А день раніше Гадженс продемонструвала сексуальний лук у чорній асиметричній сукні з американською проймою та глибоким декольте до пупка, що мало дуже привабливий вигляд. У такому аутфіті вона завітала на прем'єру музичної драми tick, tick...BOOM! у Нью Йорку.

Ванесса Гадженс / Getty Images

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