У шапці і модному бомбері: 19-річну дочку Кейт Мосс помітили на ковзанці з подругою

Дівчата весело провели час і навіть покаталися на ковзанах.
Дочка супермоделі Кейт Мосс, 19-річна Ліла, відвідала з подругою відкриття льодової ковзанки на території Музею природної історії в Лондоні.
Ліла була одягнена в сіру куртку-бомбер, гольф у рубчик, шкіряні штани та шапку. На плечі у дівчини була невелика сумка-хобо.
Подруга Ліли вибрала більш сміливий лук, адже одягла пальто в хижий принт, шапку і доповнила образ сумкою від Chanel.
Нагадаємо, що кілька тижнів тому Ліла підірвала Мережу, коли вийшла на подіум під час показу колекції-колаборації двох брендів Versace і Fendi з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні.
Річ у тім, що дівчина хворіє діабетом першого типу, під час якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози.
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