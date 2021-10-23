У шапці і модному бомбері: 19-річну дочку Кейт Мосс помітили на ковзанці з подругою

У шапці і модному бомбері: 19-річну дочку Кейт Мосс помітили на ковзанці з подругою

Дівчата весело провели час і навіть покаталися на ковзанах.

Дочка супермоделі Кейт Мосс, 19-річна Ліла, відвідала з подругою відкриття льодової ковзанки на території Музею природної історії в Лондоні.

Ліла була одягнена в сіру куртку-бомбер, гольф у рубчик, шкіряні штани та шапку. На плечі у дівчини була невелика сумка-хобо.

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Подруга Ліли вибрала більш сміливий лук, адже одягла пальто в хижий принт, шапку і доповнила образ сумкою від Chanel.

Getty Images

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Ліла підірвала Мережу, коли вийшла на подіум під час показу колекції-колаборації двох брендів Versace і Fendi з інсуліновою помпою, розміщеною на стегні.

Ліла Мосс / Getty Images

Річ у тім, що дівчина хворіє діабетом першого типу, під час якого інсулін у тілі не виробляється, тому вона користується спеціальним пристроєм, який кріпиться на тіло і доставляє ліки в організм безперервно. Фактично цей апарат імітує роботу підшлункової залози.

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