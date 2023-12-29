У шапці Санти та з келихом вина: Вікторія Бекхем поділилася святковим фото чоловіка

На фото голова сім'ї заскочений за святковим столом, а кадр цей було зроблено на Різдво. Одягнений Девід Бекхем у картату сорочку та штани, на голові у нього шапка Санти, а в руках він тримає келих з вином.

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"Ми так тебе любимо @davidbeckham X Щасливого Різдва, ти наше все, ми тебе так любимо xxxx @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #harperseven", — підписала кадр Вікторія.

Також Вікторія показала інше відео, де її чоловік годує курок зерном. Він також одягнений у штани та сорочку, а на голові у нього знову шапка Санти.

Різдво сім'я Бекхемів проводила десь на відпочинку і Вікторія Бекхем також ділилася кадрами, де вони з чоловіком зображені з дочкою Гарпер, сином Крузом та Брукліном та його дружиною Ніколою Пельтц.

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