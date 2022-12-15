У шапці, светрі і безрукавці: Надя Дорофєєва показала стильний лук

Співачка часто ділиться з фоловерами знімками своїх образів.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram Stories нове селфі, яке вона зробила у дзеркалі.

Співачка похизувалася обновками, з яких створила стильний образ. На Наді був светр оверсайз кремового відтінку з горловиною, зверху якого вона одягла чорну безрукавку на блискавці, і світлі широкі рвані джинси. Аутфіт вона завершила шапкою графітового кольору.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Нагадаємо, раніше Надя зачарувала ніжним образом. У гримерці вона позувала у білій корсетній сукні з оголеними плечами.

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