У шапці та картатому кардигані: Скаут Вілліс потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

У шапці та картатому кардигані: Скаут Вілліс потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Дівчина любить casual стиль.

30-річну доньку Демі Мур та Брюса Вілліса сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона сідала до свого позашляховика. Дівчина дуже часто супроводжує свою знамениту маму на різні заходи та Тижні моди, але у звичайному житті вона віддає перевагу простим і зручним речам.

Так для своєї поїздки до міста Скаут одягла широкі чорні штани, які доповнила картатим кардиганом. Завершили образ дівчини синя шапка, сумка та чорні кросівки.

Скаут Вілліс / Getty Images

А поки що Скаут їздила до міста її старшу сестру Румер помітили після тренування з пілатесу. Вона була у чудовій формі і знову змінила зачіску, цього разу Румер випрямила волосся.

Румер Вілліс / Getty Images

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