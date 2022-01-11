У шапці та картатому кардигані: Скаут Вілліс потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі

Дівчина любить casual стиль.
30-річну доньку Демі Мур та Брюса Вілліса сфотографували в Лос-Анджелесі, коли вона сідала до свого позашляховика. Дівчина дуже часто супроводжує свою знамениту маму на різні заходи та Тижні моди, але у звичайному житті вона віддає перевагу простим і зручним речам.
Так для своєї поїздки до міста Скаут одягла широкі чорні штани, які доповнила картатим кардиганом. Завершили образ дівчини синя шапка, сумка та чорні кросівки.
А поки що Скаут їздила до міста її старшу сестру Румер помітили після тренування з пілатесу. Вона була у чудовій формі і знову змінила зачіску, цього разу Румер випрямила волосся.
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