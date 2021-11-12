У шапці з помпоном та пухнастих капцях: Джаред Лето потрапив під приціл папараці на вулиці

У шапці з помпоном та пухнастих капцях: Джаред Лето потрапив під приціл папараці на вулиці

Актор продовжує носити речі лише від улюбленого італійського бренду.

Американський актор і співак Джаред Лето відомий не лише своїми роботами в кіно, а й любов'ю до екстравагантних і доволі дивних вбрань. Саме в одному з таких луків учора його помітила на вулиці біля готелю Corinthia у Лондоні.

Джаред Лето / Getty Images

Актор був одягнений з ніг до голови у речі від бренду Gucci. Зокрема він поєднував біле худі з логотипом бренду та чорні штани з лампасами. Також на ньому були окуляри-авіатори, блакитна шапка з помпоном та м'які капці з хутром. На плечі Джареда висів червоний рюкзак.

Джаред Лето / Getty Images

Але все ж цей повсякденний лук був менш кричущим, ніж той, в якому він з'явився на червоній доріжці перед світовою прем'єрою фільму "Дім Гуччі" в Лондоні.

Джаред Лето / Associated Press

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