У шапочці з торочкою зі стразів та стильному костюмі: Аня Тейлор-Джой на фотоколлі у Каннах

Акторка вийшла до фотографів у світлому вбранні та з цікавим головним убором на голові, який привертав увагу.

16 травня акторка Аня Тейлор-Джой відвідала фотокол до фільму "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", оскільки цей фільм презентували поза конкурсною програмою на 77-му міжнародному кінофестивалі у Франції. У цій картині Аня зіграла головну роль.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

До фотографів дівчина вийшла у молочному костюмі від бренду Jil Sander із колекції осінь-зима 2024, який був виконаний із фактурної тканини. Ансамбль включав укорочений жакет з довгими рукавами та торочкою, а також спідницю до колін, поділ якої теж прикрашала торочка.

Оригінальною частиною образу став головний убір у вигляді шапочки з торочкою зі стразів. Прикраси на Ані бкли від Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Взула акторка світлі босоніжки від Jimmy Choo, зробила макіяж з акцентом на очах, а також розпустила своє довге платинове волосся.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

У день показу фільму Аня сяяла на червоній доріжці у ніжній сукні від Christian Dior класичного вечірнього фасону — з пишною спідницею та приталеним верхом-бюстьє. Вбрання було виконане у ніжно-кремовому відтінку та повністю прикрашений дрібними стразами.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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