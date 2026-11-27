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- Шоу-бізнес
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У шапці та легінсах: Ніколь Кідман разом із доньками брала участь у забігу з нагоди Дня подяки
Зірка показала, як незвично відсвяткувала традиційне сімейне свято у США.
Це був перший День подяки після розлучення акторки з чоловіком Кітом Урбаном. Ніколь Кідман поділилася сімейним знімком із доньками Сандей Роуз і Фейт Маргарет, зробленим під час традиційного благодійного забігу в Нешвіллі.
На фотографії, опублікованій в Instagram, 59-річна зірка позує разом з учасниками забігу Boulevard Bolt. Їй також склала компанію молодша сестра Антонія Кідман.
Для спортивного заходу Ніколь відмовилася від звичного макіяжу. Вона зібрала волосся у низький хвіст, сховала його під темною шапкою та одягла чорні легінси, світлу куртку й білі кросівки. Під розстебнутою курткою виднілася футболка учасника забігу.
18-річна Сандей і 15-річна Фейт обійнялися для фото. Кідман супроводила публікацію коротким, але теплим підписом: «Така вдячна».
Зазначимо, забіг Boulevard Bolt відбувається у День подяки в Нешвілі та має благодійну мету: зібрані кошти передаються організаціям, які допомагають боротися з бездомністю.
Це свято стало для Ніколь першим після того, як вона подала на розлучення з Кітом Урбаном 30 вересня 2025 року. Подружжя прожило у шлюбі 19 років.
Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман у сірому костюмі з незвичайними штанами та сумкою Chanel папараці підловили в Нью-Йорку.