Ніколь Кідман / © Associated Press

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Це був перший День подяки після розлучення акторки з чоловіком Кітом Урбаном. Ніколь Кідман поділилася сімейним знімком із доньками Сандей Роуз і Фейт Маргарет, зробленим під час традиційного благодійного забігу в Нешвіллі.

На фотографії, опублікованій в Instagram, 59-річна зірка позує разом з учасниками забігу Boulevard Bolt. Їй також склала компанію молодша сестра Антонія Кідман.

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Ніколь Кідман (ліворуч) разом із доньками (посередині) взяла участь у благодійному забігу / © Instagram Ніколь Кідман

Для спортивного заходу Ніколь відмовилася від звичного макіяжу. Вона зібрала волосся у низький хвіст, сховала його під темною шапкою та одягла чорні легінси, світлу куртку й білі кросівки. Під розстебнутою курткою виднілася футболка учасника забігу.

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18-річна Сандей і 15-річна Фейт обійнялися для фото. Кідман супроводила публікацію коротким, але теплим підписом: «Така вдячна».

Зазначимо, забіг Boulevard Bolt відбувається у День подяки в Нешвілі та має благодійну мету: зібрані кошти передаються організаціям, які допомагають боротися з бездомністю.

Це свято стало для Ніколь першим після того, як вона подала на розлучення з Кітом Урбаном 30 вересня 2025 року. Подружжя прожило у шлюбі 19 років.

Нагадаємо, раніше Ніколь Кідман у сірому костюмі з незвичайними штанами та сумкою Chanel папараці підловили в Нью-Йорку.

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