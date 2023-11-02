У шифоновій сукні з вирізом під грудьми: розкішна Діана Крюгер сяяла на заході

На акторці була сукня, виготовлена за індивідуальним замовленням від непальсько-американського дизайнера та розкішні прикраси.

У Нью-Йорку в готелі Pierre відбувся бал на честь індійського свята Дівалі під назвою "Все, що блищить". З цієї нагоди Крюгер одягла червону шифонову сукню в стилі сарі від Prabal Gurung.

У вбрання був виріз під ліфом і ніжне драпування, яке перетікало у більше на спідниці. Також у вбрання були тонкі бретельки, а на плечі у неї була довга накидка.

Доповнили образ зірки прикраси від ювелірного бренду Chopard: сережки у вигляді павича, діамантове кольє та каблучки з сапфіром. Крюгер завершила свій образ парою золотих босоніжок на високих підборах, зачіскою та яскравим макіяжем з червоною помадою на губах.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Раніше Крюгер відвідала осінній галаконцерт New York City Ballet 2023, присвячений 75-му сезону трупи. Акторку супроводжував на захід її давній партнер, актор "Ходячих мерців" Норман Рідус. Діана вибрала того разу білу атласну сукню від Givenchy з перлами та оголеним плечем та доповнила свій ансамбль сережками і зачіскою.

Діана Крюгер та Норман Рідус / Фото: Associated Press

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