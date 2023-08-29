У шифоновому топі на зав'язках: модель Софія Річі з'явилася в незвичайному літньому образі та в обіймах чоловіка

25-річна американська модель Софія Річі, дочка співака Лайонела Річі, поділилася в Instagram новим знімком зі своїм чоловіком – музичним продюсером Еліотом Грейнджем. Пара позувала обійнявшись біля красивого будинку з білим фасадом та квітковою клумбою.

Софія Річі з Елліотом Грейнджем / Фото: Instagram Софії Річі

На Софії був комплект від бренду Tae Park, який складається з легкого топу винного кольору та світлої спідниці. Також у топа була висока горловина, пояс на талії та зав'язки на спині, а ось спідниця була просто однотонною.

Образ Софія доповнила туфлями бежевого кольору The Row, годинником на руці та сережками-кільцями від Tiffany & Co. Волосся модель просто розпустила та вирівняла. У руці Софія тримала культову сумку Hermes Kelly у винному відтінку.

Софія Річі / Фото: Instagram Софії Річі

Новоспечений чоловік дівчини позував на фото у світлих штанях, білій футболці, кросівках та лаконічному повсякденному піджаку.

Софія Річі з Елліотом Грейнджем / Фото: Instagram Софії Річі

Софія Річі / Фото: Instagram Софії Річі

Пара одружилася зовсім нещодавно – 22 квітня 2023 року. Розкішне весілля відбулося у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рів'єрі. Софія до вівтаря йшла у вбранні від Модного дому Chanel.

Читайте також: