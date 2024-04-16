У широких джинсах Gucci та угах: Дженніфер Лопес під прицілом папараці в Нью-Йорку

Співачка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Зірка зараз проводить час у цьому місті, оскільки має намір придбати нерухомість, а також провела захід у магазині Intimissimi, присвячений запуску своєї колекції спідньої білизни.

За один день її сфотографували двічі, але у різних луках. Перше вбрання Лопес складалося з широких джинсів з кишенями від бренду Gucci та світлої водолазки, які вона доповнила сумкою Birkin від Hermes із крокодилової шкіри, а також окулярами від Gucci.

Завершували вбрання бежеві угі на платформі, макіяж та укладання.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Другий образ артистки, в якому вона з'явилася трохи пізніше, включав ті ж джинси і угі, але доповнила Лопес їх уже зеленим кроптопом, зеленою сумкою Lady Dior і сонцезахисними окулярами від Chloe. У цьому вбранні вона ходила на обід з актором Меттом Деймоном та його дружиною Люсьяною Баррозо – близькими друзями родини.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно у пошуках будинку в Нью-Йорку Лопес також сфотографували, але з Беном Аффлеком. Пара виходила з розкішного маєтку, який ходила оглядати з ріелторами.

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