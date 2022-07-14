У широких джинсах і в картатій куртці: Джей Ло зазнімкували на виході з танцювальної студії

Папараці сфотографували Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі, коли зірка виходила з танцювальної студії.

52-річна Дженніфер була одягнена у білу футболку, широкі джинси та картату куртку з хутряним коміром. А взута у бежеві черевики на грубій підошві та шнурівці. В руках у зірки була біла сумка Birkin, на обличчі великі сонцезахисні окуляри, а у вухах великі сережки-кільця.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Лопес сфотографували, коли вона вийшла з будівлі і застрибнула в кабріолет Bentley, який чекав на неї поряд і яким керував її друг.

Раніше ми показували, як Джей Ло разом зі своїм нареченим Беном Аффлеком відвідували блошиний ринок у Лос-Анджелесі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Melrose Trading Post — це недільний ринок просто неба, де продають антикваріат, вінтажні товари та колекційні предмети. Ймовірно, пара була в пошуках чогось новенького для інтер'єру свого нового будинку, який вони нещодавно придбали.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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