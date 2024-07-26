У широких джинсах і жакеті з розрізами: Дженніфер Лопес у стильному образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Американська зірка продемонструвала новий літній лук.
Дженніфер Лопес, яка днями відсвяткувала своє 55-річчя, потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Попдіва, як завжди, мала ефектний вигляд.
На артистці був стильний білий жакет із розрізами на рукавах, як у сорочки, білий кроптоп в рубчик із білим написом Gucci, який підкреслив її плаский живіт, та широкі джинси із білим шнурком.
Аутфіт Джен доповнила білими босоніжками на високих бежевих платформах, а також чорною лакованою сумкою з крокодилячої шкіри Hermès Birkin.
Волосся вона зібрала у низький пучок, зробила макіяж із рожевою помадою, одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри у золотій оправі, вуха прикрасила великими сережками-кільцями, а на пальці красувалася каблучка з великим діамантом. Перламутровий манікюр завершив лук суперзірки.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес із нагоди Дня Незалежності США показала фото, на якому постала у вбрання від бренду Ralph Lauren – блакитній сорочці з короткими рукавами та вільних штанях піскового кольору.
Читайте також:
- У білій сорочці та з крокодилячою сумкою: Дженніфер Лопес під прицілом папараці
- Без Бена, але з усмішкою на обличчі: Дженніфер Лопес відвідала Тиждень високої моди у Парижі
- Блиснула ідеальним пресом: Дженніфер Лопес помітили на вулиці з дочкою Еммою