У широких штанях і топі-жилеті з сексуальним декольте: Талія Сторм в об'єктивах папараці

Артистку можна побачити не лише на світських заходах, а й на вулицях Лондона.

Талія Сторм потрапила під приціл папараці, коли вийшла із Global Studios, де побувала на радіоефірі.

Знаменитість мала стильний вигляд і була у хорошому настрої. Побачивши фотографів, вона мило їм усміхнулася.

На Талії був сірий костюм, який складався з широких штанів і топі-жилеті з американською проймою, шкіряними коричневими ремінцями і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її сексуальний бюст.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні кросівки, а в руці несла бежеву куртку з фірмовим принтом бренду Gucci з помаранчевою підкладкою.

Сторм зробила хвилясте укладання і макіяж. На руці у неї був годинник.

Нагадаємо, Талія Сторм привернула до себе увагу на вечірці Warner Music & Cîroc Vodka BRIT Awards у Лондоні провокаційним аутфітом. Артистка позувала перед фотокамерами у відвертому кетс'юті без бретельок, який складався із чорних смужок.

Читайте також: