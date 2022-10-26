У широких штанях та з сумкою-мішком: Глоя Севіньї продемонструвала стильний осінній образ

Вже кілька сезонів широкі штани залишаються однією з улюблених частин гардеробу багатьох модниць і прихід осені зовсім не вплинув на це. Доказом є останній образ акторки Глої Севіньї, який вона продемонструвала днями.

Знаменитість сфотографували, коли вона гуляла вулицями міста. На Глої були широкі світло-бежеві штани з котону, прикрашені невеликими воланами в зоні талії, доповнила вона їх смугастим теплим светром.

Севіньї завершила свій простий ансамбль трьома чорними аксесуарами: черевиками на масивній підошві, сонцезахисними окулярами та об'ємною сумкою-мішком Proenza Schouler на затяжках.

Хлоя Севіні

Образ вийшов дійсно дуже осіннім, лаконічним та стильним. Але головне в цьому луку — зручність.

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