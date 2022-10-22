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У широкій спідниці та з яскравою помадою: зірку серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" заскочили на зніманнях

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У широкій спідниці та з яскравою помадою: зірку серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" заскочили на зніманнях

Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Судячи з нових фото, у новому сезоні головна героїня буде не менш елегантною.

Зараз у Нью-Йорку в розпалі знімання четвертого сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел", і згідно з заявами Amazon Studios, він стане завершальним. Традиційно фотографи намагаються заскочити під час роботи акторів, але найбільший інтерес викликає акторка Рейчел Броснаген — головну роль, яка виконує в шоу.

Цього разу акторку сфотографували в образі з чорним верхом та тенмно-фіолетовою спідницею, доповнював цей лук блакитний широкий пояс та чорні туфлі.

Волосся акторки було укладене в ретрозачіску з локонами, оскільки дія серіалу відбувається у 60-х роках. А ось яскравим акцентом макіяжу стала червона помада на губах. Щодо пальта, то воно не було частиною луку, його видала акторці команда костюмерів, щоб та не замерзла між підготовкою до знімань.

Рейчел Броснаген / © Getty Images
Рейчел Броснаген / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також зовсім нещодавно в Нью-Йорку стартувала робота над серіалом "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста".

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