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- Шоу-бізнес
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У шкарпетках і мінішортах із поясом: Сіара потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку
39-річна артистка у стильному аутфіті вийшла з готелю.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Сіара, яка обрала для свого виходу стильний образ.
На зірці була класична біла сорочка з чітким комірцем, яка додала її луку строгості й елегантності. Верх вона скомбінувала з сірими картатими мінішортами з високим посадженням та акцентним тканинним поясом в тон, а також із білими шкарпетками і чорними шкіряними туфлями.
Сіара зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і коричневою помадою та довгий бежевий манікюр.
Аутфіт співачка доповнила діамантовими каблучками і чорною сумкою Hermes з крокодилячої шкіри.
Нагадаємо, Сіара у бежевій сукні зі стразами сяяла на червоній доріжці.