У шкарпетках і мінішортах із поясом: Сіара потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

Сіара / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Сіара, яка обрала для свого виходу стильний образ.

На зірці була класична біла сорочка з чітким комірцем, яка додала її луку строгості й елегантності. Верх вона скомбінувала з сірими картатими мінішортами з високим посадженням та акцентним тканинним поясом в тон, а також із білими шкарпетками і чорними шкіряними туфлями.

Сіара / © Getty Images

Сіара зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і коричневою помадою та довгий бежевий манікюр.

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Аутфіт співачка доповнила діамантовими каблучками і чорною сумкою Hermes з крокодилячої шкіри.

Нагадаємо, Сіара у бежевій сукні зі стразами сяяла на червоній доріжці.