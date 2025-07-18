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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

У шкарпетках і мінішортах із поясом: Сіара потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

39-річна артистка у стильному аутфіті вийшла з готелю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сіара

Сіара / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Сіара, яка обрала для свого виходу стильний образ.

На зірці була класична біла сорочка з чітким комірцем, яка додала її луку строгості й елегантності. Верх вона скомбінувала з сірими картатими мінішортами з високим посадженням та акцентним тканинним поясом в тон, а також із білими шкарпетками і чорними шкіряними туфлями.

Сіара / © Getty Images

Сіара / © Getty Images

Сіара зробила укладання з локонами, макіяж із пишними віями і коричневою помадою та довгий бежевий манікюр.

Аутфіт співачка доповнила діамантовими каблучками і чорною сумкою Hermes з крокодилячої шкіри.

Нагадаємо, Сіара у бежевій сукні зі стразами сяяла на червоній доріжці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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