У шкірі, латексі і з БДСМ-батогом: Ізабель Гулар в еротичному вбранні похизувалася пружними сідницями

38-річна бразильська модель у сексуальному образі позувала перед фотокамерою.

Ізабель Гулар потішила фоловерів в Instagram гарячими знімками і не менш пікантним відео.

Манекенниця постала в еротичному образі. На Гулар був шкіряний чорний топ-бюст'є з металевою фурнітурою, до якого прикріплялися шкіряні стринги, одягнені поверх колгот в сітку.

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Аутфіт вона доповнила латексними довгими рукавичками і високими ботфортами на шпильках. На обличчі в Ізабель була чорна маска, а на шиї- шкіряний чокер із золотистою китицею.

У руці модель тримала БДСМ-батіг, яким вона весь час бавилася і спокушала свого глядача.

Гулар зробили укладання з локонами і макіяж із акцентом на червоній помаді.

Манекенниця з різних ракурсів продемонструвала свою спокусливу фігуру. Вона мала дуже сексуальний вигляд.

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