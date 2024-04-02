У шкірі та ковбойському капелюсі: Бейонсе вийшла на сцену в луку від Versace

У Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards і однією з лауреаток та гостей цього заходу стала суперзірка Бейонсе. Співачка вирішила одягнутися тематично — у ковбойське вбрання, а пов'язано це з її новим альбомом Cowboy Carter, який став восьмим у кар'єрі співачки.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Її лук був вінтажним від Модного дому Versace і складався з прямих штанів і вільної сорочки. На сорочці та штанах був золотий декор у вигляді вишивки та аплікації.

Також Бейонсе доповнила вбрання ковбойським капелюхом, взуттям на підборах, прикрасила талію кількома ременями з пряжками і також одягла сонцезахисні окуляри.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Декількома кадрами вона поділилася в Instagram.

Також на заході з'явилися Кеті Перрі, Авріл Лавін, Джаред Лето, Меріл Стріп та Шер разом зі своїм молодим бойфрендом.

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