У шкірі та ковбойському капелюсі: Бейонсе вийшла на сцену в луку від Versace

Вбранням вона зробила натяк на свій новий альбом.
У Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород iHeartRadio Music Awards і однією з лауреаток та гостей цього заходу стала суперзірка Бейонсе. Співачка вирішила одягнутися тематично — у ковбойське вбрання, а пов'язано це з її новим альбомом Cowboy Carter, який став восьмим у кар'єрі співачки.
Її лук був вінтажним від Модного дому Versace і складався з прямих штанів і вільної сорочки. На сорочці та штанах був золотий декор у вигляді вишивки та аплікації.
Також Бейонсе доповнила вбрання ковбойським капелюхом, взуттям на підборах, прикрасила талію кількома ременями з пряжками і також одягла сонцезахисні окуляри.
Декількома кадрами вона поділилася в Instagram.
Також на заході з'явилися Кеті Перрі, Авріл Лавін, Джаред Лето, Меріл Стріп та Шер разом зі своїм молодим бойфрендом.
Читайте також:
- Без спідниці та бюстгальтера: ефектна Бейонсе у сміливому образі з'явилася на фешншоу
- Була найгламурнішою і найнезвичайнішою: Бейонсе з'явилася на прем'єрі свого фільму в ефектній мінісукні
- Вау, яка: Бейонсе в ефектній мінісукні від українського бренду FROLOV виступила у Лас-Вегасі