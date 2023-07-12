У шкірі, твіді та на високих підборах: Зої Салдана кардинально змінила імідж для прем'єри у Лондоні

У Лондоні відбулася презентація нового шпигунського серіалу "Спецназ: Левиці" (Special Ops: Lioness), автором якого виступає творець "Йеллоустоуна" Тейлор Шерідан.

Одну з головних ролей у цьому проєкті зіграла 45-річна акторка Зої Салдана. На заході вона з'явилася у образі від британського бренду Alexander McQueen.

Лук був зроблених з чорної шкіри та твіду. Верхня частина вбрання — приталений топ без бретельок з імітацією косухи, який доповнював широкий пояс із пряжкою.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Нижня частина вбрання – спідниця до кісточок із розрізом. Образ акторка доповнила кількома прикрасами, чорними туфлями-човниками та новою зачіскою – вона відрізала довге волосся в каре.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Процесом зміни зачіски в Instagram поділилася стилістка з волосся Мара Росзак.

Читайте також: