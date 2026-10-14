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- Шоу-бізнес
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У шкірі з голови до п'ят і з оголеним животом: Селін Діон в ефектному образі зазнімкували у Парижі
58-річна канадська співачка продемонструвала стильний total black look, у якому поєднала елегантність, сексуальність і зухвалість.
Селін Діон знову зазнімкували папараці у Парижі. Знаменитість виходила зі свого готелю Royal Monceau, де на неї чекали фотографи.
Артистка мала стильний і ефектний вигляд. Вона постала у повністю чорному образі зі шкіри.
На Селін була укорочена шкіряна куртка з широкими лацканами, погонами на плечах і двобортною застібкою, під якою на ній був лише чорний бюстгальтер. Куртка була розстебнутою, тож зірка продемонструвала частину оголеного живота і декольте.
Верх співачка поєднала зі шкіряною спідницею міді прямого крою з високим посадженням і дрібною перфорацією на подолі.
Вбрання Діон доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках із тонкими ремінцями навколо щиколоток. У руці вона тримала чорний клатч.
Волосся артистка зібрала у гладку зачіску. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, на одному вусі — невелика сережка, а на пальці — каблучка.
Селін була у чудовому настрої, усміхалася, махала рукою фотографам і залюбки позувала перед камерами.
Нагадаємо, Селін Діон в оригінальному жилеті і дуже широких штанях з’явилася в Парижі.