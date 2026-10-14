У шкірі з голови до п'ят і з оголеним животом: Селін Діон в ефектному образі зазнімкували у Парижі

Селін Діон / © Getty Images

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Селін Діон знову зазнімкували папараці у Парижі. Знаменитість виходила зі свого готелю Royal Monceau, де на неї чекали фотографи.

Артистка мала стильний і ефектний вигляд. Вона постала у повністю чорному образі зі шкіри.

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На Селін була укорочена шкіряна куртка з широкими лацканами, погонами на плечах і двобортною застібкою, під якою на ній був лише чорний бюстгальтер. Куртка була розстебнутою, тож зірка продемонструвала частину оголеного живота і декольте.

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Селін Діон / © Getty Images

Верх співачка поєднала зі шкіряною спідницею міді прямого крою з високим посадженням і дрібною перфорацією на подолі.

Вбрання Діон доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на високих шпильках із тонкими ремінцями навколо щиколоток. У руці вона тримала чорний клатч.

Волосся артистка зібрала у гладку зачіску. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, на одному вусі — невелика сережка, а на пальці — каблучка.

Селін була у чудовому настрої, усміхалася, махала рукою фотографам і залюбки позувала перед камерами.

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Нагадаємо, Селін Діон в оригінальному жилеті і дуже широких штанях з’явилася в Парижі.

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