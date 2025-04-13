У шкіряній дублянці і з об’ємною зачіскою: стильна реперка Lizzo під прицілом папараці

Lizzo / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила реперка Lizzo, яка вийшла у світ у стильному луку.

На артистці була чорна шкіряна дублянка оверсайз, із-під якої була помітна біла футболка з принтом. На реперці також були чорні колготи в сітку і чорні уги з відкритими задниками.

Lizzo / © Getty Images

Аутфіт Lizzo доповнила об’ємною рудою зачіскою, насиченим макіяжем і молочним манікюром.

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Нагадаємо, Lizzo на премію Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі з’явилася у сукні без бретельок і з драпуванням від бренду Robert Wun, а також із довгими кігтями.