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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

У шкіряній дублянці і з об’ємною зачіскою: стильна реперка Lizzo під прицілом папараці

36-річна американська репвиконавиця без штанів чи спідниці з’явилася на вулдицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Lizzo

Lizzo / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила реперка Lizzo, яка вийшла у світ у стильному луку.

На артистці була чорна шкіряна дублянка оверсайз, із-під якої була помітна біла футболка з принтом. На реперці також були чорні колготи в сітку і чорні уги з відкритими задниками.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Аутфіт Lizzo доповнила об’ємною рудою зачіскою, насиченим макіяжем і молочним манікюром.

Нагадаємо, Lizzo на премію Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі з’явилася у сукні без бретельок і з драпуванням від бренду Robert Wun, а також із довгими кігтями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
333
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