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- Шоу-бізнес
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У шкіряній дублянці і з об’ємною зачіскою: стильна реперка Lizzo під прицілом папараці
36-річна американська репвиконавиця без штанів чи спідниці з’явилася на вулдицях Нью-Йорка.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила реперка Lizzo, яка вийшла у світ у стильному луку.
На артистці була чорна шкіряна дублянка оверсайз, із-під якої була помітна біла футболка з принтом. На реперці також були чорні колготи в сітку і чорні уги з відкритими задниками.
Аутфіт Lizzo доповнила об’ємною рудою зачіскою, насиченим макіяжем і молочним манікюром.
Нагадаємо, Lizzo на премію Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі з’явилася у сукні без бретельок і з драпуванням від бренду Robert Wun, а також із довгими кігтями.