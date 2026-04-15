У шкіряній косусі та джинсах: Камерон Діас потрапила в об'єктиви папараці в Нью-Йорку
53-річна акторка Камерон Діас продовжує роботу над фільмом «Підробка».
Знімання стрічки, де Діас грає роль жінки-стендаперші, яка знайомиться з працівником фешенебельного готелю в Нью-Йорку і він пропонує їй стати його фіктивною дружиною. В обох для цього свої причини, Діас погоджується, але сюжет фільму розгортається несподіваним для пари фіналом.
У черговий день знімань Камерон з'явилася на майданчику у новому образі. Цього разу вона була одягнена у білу футболку, чорні широкі джинси, шкіряну куртку-косуху та грубі чорні черевики на шнурівці. Волосся акторка зібрала у високий недбалий пучок, а на її обличчі був професійний грим та великі сережки-кільця у вухах.
