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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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238
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1 хв

У шкіряній куртці і з красивими локонами: Сідні Свіні у стильному луку з'явилася на знімальному майданчику

29-річна американська акторка потрапила під приціл папараці в образі кежуал.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні зазнімкували папараці на знімальному майданчику фільму «Секрет служниці» (The Housemaid’s Secret) у Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі. Зірка усміхалася фотографам, демонструючи модний багатошаровий лук.

На ній була коротка шкіряна куртка шоколадно-коричневого кольору з накладними кишенями і застібкою-блискавкою. Під неї акторка одягла блакитно-коричневу картату сорочку, яку залишила розстебнутою, і темний кроптоп, що відкривав її підтягнутий живіт.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Верх Свіні скомбінувала з блакитними джинсами прямого крою з високим посадженням. Завершували образ чорні масивні шкіряні черевики на шнурівці і грубій підошві.

Аутфіт Сідні доповнила красивою довгою зачіскою з пишними локонами і природним макіяжем.

Нагадаємо, «Секрет служниці» — продовження психологічного трилера «Служниця», знятого за мотивами популярних романів американської письменниці Фріди Мак-Фадден. Сідні Свіні повернеться до ролі Міллі — дівчини, яка опиняється в центрі небезпечних таємниць заможної родини.

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