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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

У шкіряній куртці і з новою зачіскою: папараці зазнімкували Аню Тейлор-Джой на знімальному майданчику

Акторка знімається у новому мінісеріалі, у якому грає шахрайку. Образ Ані вимагає від неї не лише емоційної глибини, а й кардинальних змін у зовнішності.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Папараці заскочили Аню Тейлор-Джой у Лос-Анджелесі на знімальному майданчику нового мінісеріалу 'Lucky' від Apple TV+. У руках вона тримає каву і маленький пакетик.

Акторка була одягнена у чорну шкіряну коротку куртку і чорні джинси зі злегка розкльошеним низом. Вбрання вона скомбінувала з чорним шкіряним взуттям із округлими носками.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

А ще Аня змінила свою звичну зачіску з довгим платиновим волоссям. У серіалі у неї коротке хвилясте каре трішки із жовтизною. Хоча, ймовірно, це перука.

У серіалі Тейлор-Джой грає шахрайку Лакі Армстронг, яка вирішує покінчити з кримінальним минулим. Але для цього їй доведеться востаннє поринути у цей небезпечний світ.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой із чоловіком потрапили під приціл фотографів у престижному районі Нью-Йорка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
48
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