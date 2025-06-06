У шкіряній куртці і з новою зачіскою: папараці зазнімкували Аню Тейлор-Джой на знімальному майданчику

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

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Папараці заскочили Аню Тейлор-Джой у Лос-Анджелесі на знімальному майданчику нового мінісеріалу 'Lucky' від Apple TV+. У руках вона тримає каву і маленький пакетик.

Акторка була одягнена у чорну шкіряну коротку куртку і чорні джинси зі злегка розкльошеним низом. Вбрання вона скомбінувала з чорним шкіряним взуттям із округлими носками.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

А ще Аня змінила свою звичну зачіску з довгим платиновим волоссям. У серіалі у неї коротке хвилясте каре трішки із жовтизною. Хоча, ймовірно, це перука.

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У серіалі Тейлор-Джой грає шахрайку Лакі Армстронг, яка вирішує покінчити з кримінальним минулим. Але для цього їй доведеться востаннє поринути у цей небезпечний світ.

Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой із чоловіком потрапили під приціл фотографів у престижному районі Нью-Йорка.