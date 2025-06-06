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У шкіряній куртці і з новою зачіскою: папараці зазнімкували Аню Тейлор-Джой на знімальному майданчику
Акторка знімається у новому мінісеріалі, у якому грає шахрайку. Образ Ані вимагає від неї не лише емоційної глибини, а й кардинальних змін у зовнішності.
Папараці заскочили Аню Тейлор-Джой у Лос-Анджелесі на знімальному майданчику нового мінісеріалу 'Lucky' від Apple TV+. У руках вона тримає каву і маленький пакетик.
Акторка була одягнена у чорну шкіряну коротку куртку і чорні джинси зі злегка розкльошеним низом. Вбрання вона скомбінувала з чорним шкіряним взуттям із округлими носками.
А ще Аня змінила свою звичну зачіску з довгим платиновим волоссям. У серіалі у неї коротке хвилясте каре трішки із жовтизною. Хоча, ймовірно, це перука.
У серіалі Тейлор-Джой грає шахрайку Лакі Армстронг, яка вирішує покінчити з кримінальним минулим. Але для цього їй доведеться востаннє поринути у цей небезпечний світ.
Нагадаємо, Аня Тейлор-Джой із чоловіком потрапили під приціл фотографів у престижному районі Нью-Йорка.