У шкіряній куртці та чорних джинсах: Крістен Стюарт відвідала показ фільму в нью-йоркському готелі
Крістен Стюарт та Імоджен Путс відвідали публічний захід, пов’язаний з новим фільмом.
Крістен дебютувала як режисерка, знявши фільм «Хронологія води». Дівчата влаштували показ напередодні премії BAFTA у готелі Roxy у Нью-Йорку.
«Хронологія води» — це історія жінки, яка набуває голосу після важкого дитинства, в якому було насильство та наркозалежність. Прем’єра стрічки відбулася у Каннах 2025 року.
35-річна Стюарт приїхала на показ у шкіряній куртці, білій футболці, чорних джинсах, підкатаних знизу, одягла високі білі шкарпетки в смужку та взула замшеві кеди. Крістен розпустила волосся, зробила легкий макіяж, а з прикрас у неї на пальці була каблучка.
36-річна Імоджен Путс була одягнена у схожий образ, як у Стюарт — шкіряну куртку та чорні джинси, а взула чорні туфлі зі шкіри на квадратних підборах.
